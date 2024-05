Rock müzik dünyasının ölümsüz grubu Scorpions sekiz yıl aradan sonra iki konserle istanbul'da hayranlarıyla buluştu. Efsane albümleri 'Love at First Sting'in 40. yılı şerefine gerçekleşen turne kapsamındaki konsere 'Coming Home' ile başlayan ekip, 'Send Me An Angel', 'Wind of Change' gibi hitlerini arka arkaya seslendirdi. Grup, 2 gün boyunca 25 binden fazla rockseveri coşturdu. Ekibe bir de kuliste sürpriz yapıldı. 25 Mayıs doğumlu grubun solisti Klaus Meine'ye yaş günü kutlaması yapıldı.