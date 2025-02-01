Koçyiğit’ten açıklama: Filiz Akın daha iyi

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Eylül aydından beri Bodrum'da tedavi gören Akın, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesi ile özel uçakla İstanbul'a getirilmişti. Son olarak Hülya Koçyiğit, tedavisi devam eden Filiz Akın hakkında sevindirici haberi verdi. Koçyiğit, "Filiz Akın daha iyi. Bir ara rahatsızlığı artmıştı ama şu sıralar daha iyi çok şükür" diyerek, iyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini belirtti.