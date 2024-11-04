Koçyiğit’ten huzurevi ziyareti

Hülya Koçyiğit, Kültür Yolu Festivali kapsamındaki etkinliklerde, önce Narlıdere'deki huzurevi sakinleriyle, sonra da İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda İzmirlilerle bir araya geldi. Huzurevinde kalan büyüklerimizin unutulmaması gerektiğini belirten sanatçı "Yaşlanmak hastalık değil, insan doğasının bir gerçeği. Buna hazırlıklı olmak ve bu dönemi sağlıklı geçirebilmek en büyük hediye. Herkes bir gün bu duyguları tadacak" dedi. Sık sık huzurevi ziyaretinde bulunduğunu söyleyen Koçyiğit, sözlerine şöyle devam etti: "Günümüz yaşam biçimi giderek değişti, daha çok çekirdek aile modeli hayatımıza girdi. Büyüklerimizin kendi yaşıtlarıyla birlikte sosyalleşme imkanı olduğu için huzurevlerinde de mutluluğu yakaladıklarını düşünüyorum." Koçyiğit kendisini dinlemeye gelen sakinlerle sohbet ederken 'Samanyolu' şarkısını da onlarla birlikte seslendirdi.