‘Kolyeme servet harcadım’

Türk Sanat Müziği'nin divası Bülent Ersoy önceki gece yakın arkadaşı Eda Uzuner Kalay ile birlikte Etiler'deki ünlü bir restorandaydı. Diva gece saat 01.00 civarı kapalı olan mekânı özel olarak açtırdı. Öncesinde ise bir mücevher mağazasını kapattırarak alışveriş yaptığını belirten Ersoy, "Mağazayı kapattım, sonra da burayı açtırdım. Rahat rahat alışverişimi yaptım, biraz hafifledim. Bir kolye aldım, Türkiye'de ilk defa ben takacağım. Servet harcadım resmen" dedi. Yüzüğü ve taşlı saatiyle dikkat çeken Ersoy, şöyle devam etti: "Bana kimse bir şey almadığı için kendim aldım. Benimkiler hep fakirdi. Şimdi fakir zengin ne olursa olsun istemiyorum kimseyi. Bana ne?" Marka takıntısı olup olmadığı sorusuna ise ünlü sanatçı "Takıntım yok, güzel olması önemli. Hiç pazara gitmedim, pazar ortamını bilmiyorum ama pazardan da alışveriş yaparım. Giden arkadaşlarıma bana da bir şeyler almalarını söylerim, yeter ki beğeneyim" yanıtını verdi.