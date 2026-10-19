‘Konserim iptal olunca dünyam kararıyor’

Şarkıcı Koray Avcı, Kıbrıs
'ta sahne aldı. Geçtiğimiz günlerde sel riski sebebiyle Harbiye
'deki konseri iptal olan Avcı, çok üzgün olduğunu belirterek şunları söyledi: "Benim için çok üzücü, çünkü Harbiye'yi çok seviyorum. Sosyal medyada, 'Yazıklar olsun nasıl böyle şey yaparsınız?' dediler. Benlik bir şey yok. Ben istemez miyim konser olmasını. Baktım telefonuma bildirim geldi. Konserlerim iptal olunca, çok üzülüyorum, benim için gün bitti demek. Dünyam kararıyor adeta." Bugüne kadar 2 binden fazla konser verdiğini belirten ünlü sanatçı, "365 günün yarısını yollarda geçiriyoruz" dedi.