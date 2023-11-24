Konserin maliyeti daha da yüksek çıktı: 29 milyon TL

Mega Star Tarkan, geçtiğimiz yıl İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü olan 9 Eylül'de, 1. Kordon'da konser verdi. Konsere saatler kala rüzgarın etkisi ile Cumhuriyet Meydanı yakınlarındaki platform çöktü. Zamanla yarışan ekipler, Gündoğdu Meydanı'na ikinci bir sahne kurdu. Tarkan'a o gece ödenen ücret kamuoyunda merak konusu oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ısrarla konser için ödenen rakamı kamuoyuna açıklamadı. Soyer'in herkesten sır gibi sakladığı konserin İzmirli'ye maliyeti Sayıştay'ın 2022 yılına ilişkin yaptığı denetimle belli oldu. GÜNAYDIN'ın ele geçirdiği denetim raporuna göre; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Fuarcılık Şirketi İZFAŞ, sahne, ses ve ışık sistemi kurulumu için Star As firmasıyla 17 milyon liraya sözleşme imzalamış. Sorumluluk yüklenici firmada olmasına rağmen sahne yıkılınca İZFAŞ, Star As ile ek protokol yapıp ikinci bir sahne kurulumu için 8.5 milyon liralık bir ödeme daha yapmış. Tüm bunlar yetmezmiş gibi firmanın uçakla sahne kurulumu için İstanbul'dan İzmir'e getirdiği 40 kişinin uçak biletleri ile 60 kişinin konaklama ücreti de Büyükşehir Belediyesi'nin Fuarcılık Şirketi İZFAŞ tarafından karşılanmış. Finalde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından harcanan para toplam 29 milyon lirayı bulmuş.