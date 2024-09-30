Kontrat bitmeden evden çıktı cezayı yedi

EV sahibi-kiracı davaları bitmiyor! S.B., Beşiktaş'taki evini 2012 yılında Orman'a dolar üzerinden kiralamış, 2016 yılında ise işadamının sözleşmeye uymayarak evi boşaltması üzerine taraflar davalık olmuştu. İşadamı, ev sahibinin 3 ay 15 günlük kira bedeli ve evde oluşan zararlar için açtığı davaya itiraz etmiş, bunun üzerine S.B. itirazın iptali için yeniden mahkemeye başvurmuştu.ORMAN evin tahliyesinin sözleşmenin bitişiyle birlikte gerçekleştiğini, ev sahibi S.B.'nin sebepsiz şekilde zenginleşmeye çalıştığını söyledi. Mahkeme sonunda kararını açıkladı. Evin hor kullanıldığı, Orman'ın ev sahibine ödemediği 15 günlük kira borcunun bulunduğu, düşülen depozito bedeliyle birlikte yaklaşık 18 bin doları ev sahibine ödemesi gerektiğine karar verdi.