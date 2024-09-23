Konya’da Mistik Müzik Festivali

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki 21. Konya Mistik Müzik Festivali, '99 Neyzen 99 Semazen, Ru Bu Ru Yüz Yüze Devran' etkinliğiyle başladı.Mevlâna Meydanı'nda Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorünü İcra Araştırma ve Yaşatma Vakfı İcra Heyeti'nce gerçekleştirilen programda semazenler, 'Tevhid', 'Tekbir', 'Salat-ı Umiye' ve 'Niyaz' ilahisiyle ayini şerifi icra etti. Binlerce kişinin izlediği program, nefesleri kesti. Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda da Azerbaycanlı sanatçı Mirelem Mirelemov, Simurg Mugdam Ensemble ile sahne aldı.