Köpek dehşeti

Makyaj ve güzellik videoları ile tanınan Cansu Yeğin'den ürküten haber! Ünlü fenomen, Boss adlı köpeği tarafından saldırıya uğradı. Yeğin, yaşadığı korkunç olayı şöyle anlattı: "Şu an 8 yaşında olan, çocukluğumdan beri benimle yaşayan köpeğimin saldırısına uğradım. Öldüresiye saldırdı, ciddi yaralar aldım. Ömür boyu da yüzümde kalacaklar. Boss'un elinden zor kurtuldum."Köpeğinin elinden arkadaşı sayesinde kurtulduğunu söyleyen fenomen sözlerine şöyle devam etti: "Eğer müdahale edilmese hâlâ yaşıyor olur muydum bilmiyorum. Boss, karakterinden dolayı gergin olan Cane Corso cinsi bir koruma köpeği. Onu canımdan çok sevdim, bir kez bile el kaldırmadım. Ama bu yaşadıklarımdan dolayı onu artık mutlu olacağı bir yere vermek zorundayım."