Köpek kavgası mahkemede bitti

Manken Günce Gözütok, yaşadığı lüks sitede kendisi de köpek sahibi olmasına rağmen komşusu Şebnem Ç.'nin köpeğinden rahatsız olunca, durumu bina yönetimine bildirdi. Site yönetimi Şebnem Ç.'yi arayınca, genç kadın komşusu Gözütok'un kendisine gelip uyarmasını isteyerek görüşmeyi sonlandırdı. Olay günü çöp atmak için dışarı çıkan genç kadın, bu sırada Gözütok'u görünce, kendisine bir sorun varsa gelip konuşmasını söyledi. İddiaya göre ünlü manken komşusuna 'Ne diyorsun lan sen' şeklinde cevap verince Şebnem Ç. de "Asıl sen ne diyorsun" diyerek kapısına eli ile vurarak tepki gösterdi. Tartışma sonrası evlerine giden komşular, bir süre sonra güvenlik görevlilerinin gelmesiyle tekrar tartışmaya başladı.Gözütok komşusuna görevlilerin yanında "Geri zekalı sana kaç kere söyleyeceğiz, salak mısın köpeğini gezdirme" şeklinde hakarette bulundu. Tarafların kavgası üzerine olay yerine polis çağrıldı. İki kadın birbirlerinden şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili iki tarafın da müşteki şüpheli olduğu iddianame düzenledi. Tehdit ve hakaret suçları kapsamında 4 yıla kadar hapisleri istenen şüpheliler İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Gözütok savunmasında Şebnem Ç.'nin kendisini ağır hakaretlerle tehdit ettiğini ve şikayetçi olduğunu belirtti. Şebnem Ç. ise manken Günce'nin kendisine iftira attığını, asıl hakaret ve tehditler savuranın kendisi olduğunu belirtti. Gözütok tehdit suçundan, Şebnem Ç. ise hakaretten adli para cezasına çarptırıldı.