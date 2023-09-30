Köpekler başını yaktı

Yüksek Sadakat isimli rock müzik grubunun davulcusu 55 yaşındaki Alpay Şalt, sokak hayvanlarının başıboş gezmesini sosyal medya hesabından sık sık eleştiriyordu. Şalt, bir başka kullanıcının zincir markette bulunan manav reyonunda köpek görmesi ve bildirdikten sonra güvenlikler tarafından çıkarıldığını ifade ettiği tepki içerikli bir paylaşıma yorumda bulundu. Ünlü davulcu, "Mağaza müdürleri ve çalışanları zorunlu hijyen eğitimi almalı. Köpeği çıkarmak yetmez, derhal o bölge silinmelidir" dedi. Yorumunun devamında mağaza önlerinde bulunan mama, su kapları ve kulübelerin kaldırılması gerektiğini söyleyen Şalt, hayvanseverleri kızdırdı.Bu paylaşım üzerine birçok yorum geldi. O yorumlardan biri B.C.'ye aitti. Sosyal medya kullanıcısı, "Hass.. oradan yaprak sarması" şeklinde bir yorumda bulundu. Yorum karşısında şoka uğrayan ünlü davulcu, o kullanıcıyı savcılığa şikayet etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Alpay Şalt dilekçesinde, şahsi görüşlerini bildirdiğini, insanların genel kullanım alanları olan marketlerde hijyen ve temizliğe yönelik tavsiyeler verdiğini ifade etti. Şalt küçük düşürüldüğünü belirterek B.C. isimli şahıstan şikayetçi oldu.