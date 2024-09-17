‘Kör Nokta’ 21 Eylül cumartesi başlıyor

atv'nin Osman Sınav imzalı, güçlü ve derinlikli senaryosuyla dikkat çeken yeni dizisi Kör Nokta, izleyicileri heyecan dolu bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Dizinin en etkileyici karakterlerinden Asude'yi canlandıran İlayda Çevik, karakteri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çevik, dizinin ilk bölümden itibaren izleyiciyi içine çekecek kadar etkileyici bir hikâyeye sahip olduğunu belirterek; "Bütün karakterler incelikle işlenmiş ve derinlemesine tasvir edilmiş. Bir oyuncu için en önemli meselelerden biri de bu. Seyircinin merakını diri tutacak ve her ayrıntısıyla tatmin edecek bir iş ortaya koyuyoruz" dedi.Asude karakterine hazırlanırken, onu en iyi şekilde anlamaya çalıştığını ifade eden İlayda Çevik; "Asude'nin zaaflarını keşfetmek ve insani yanlarını vurgulamak, onu daha gerçekçi kılmamda büyük bir rol oynadı. Bu ince noktalar, karakteri daha derin kılıyor" dedi.