‘Kör Nokta’nın afişi yayınlandı

ATV'nin yeni dizisi 'Kör Nokta' Osman Sınav'ın imzasıyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yusuf Ömer Sınav'ın yönettiği dizinin afişi yayınlandı. Afiş, büyük beğeni topladı. Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz'un başrol oynadığı dizide; Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik, Kürşat Alnıaçık, Ruhi Sarı, Mehtap Bayri, Hilmi Özçelik,Cansu Fırıncı, Görkem Kasal, Öyküsu Özyürek, Aylin Kabasakal, Şendoğan Öksüz, Cihangir Köse,Erhan Çirçioğlu, İrem Bakırtaş, Göktan Oktay Göztepe rol alıyor. Dizi, Aslım ve Gece adındaki iki genç kızın hikâyesini merkezine alarak, bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk ve entrika olaylarını konu alacak.