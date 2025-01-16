‘Korkmayı değil gülmeyi vaat ediyoruz’

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, Şafak Sezer'in yazıp oynadığı, Türk sinemasının en komik serilerinden biri olarak kabul edilen 'Kutsal Damacana 5-Zombi'nin galası önceki akşam gerçekleşti. Filmin yapımcısı Polat Yağcı, son yıllarda sinemaya azalan ilgiyi yeniden arttırmaya çalıştığını belirterek, "Şu an sinema en zor zamanlarını yaşıyor, çok az film yapılıyor.

Ben ve arkadaşlarım sinemayı desteklemek, ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz" dedi. Filmin korku değil komedi türünde olduğunu belirten Yağcı, "İnsanlar korksun diye değil, gülsün ve kahkaha atsın diye zombi filmi yaptık. İnsanlara gülmeyi vaat ediyoruz. Amacımız insanları güldürmek" diye konuştu. Komedi filminin sinemada izlenmesi gerektiğini dile getiren Şafak Sezer ise "Güldürmeye geldik. Bu filmde 2500 figüran yer aldı. 4 haftada filmi yetiştirdik. Komedi sinemada izlenir" diye konuştu.