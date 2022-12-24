A Para ekranlarında Sinan Özedincik ve Sonat Bahar'ın sunumuyla ekrana gelen Biz Bize, bu hafta oyuncular Durul Bazan, Nilay Erdönmez ve Sitare Akbaş'ı ağırladı. Emre Kaya ve Okan Şarlı şarkılarıyla programa renk kattı.'Tek Yürek Ankaragücü' adlı sinema filmini bitirdik. Tüm ekip Ankaralıydı, tesadüfi bir şekilde. Ankaragücü'nün tarihini anlatan, hem günümüzde hem de 1920'lerde geçen bir film. Sadece oyunculuk yok, müzisyen yanım da var.Ben türkülerle büyümüş biriyim. 30 yaşından sonra bir anda yazmaya başladım. Mustafa Barış adlı arkadaşımla 1.5 yıl içinde 40'tan fazla şarkı yazıp besteledik. Sözlerin bana bestesi ona ait olan şarkılarla Anadolu felsefesini yeni nesille buluşturmak istedik. Bunu da elektronik altyapıya oturttuk. Mistik elektronik tarzda bir albüm yapacağız. Mart ayında çıkarmayı düşünüyoruz.Üniversiteye 16 yaşında girdim. Funda Eryiğit, Salih Bademci gibi isimlerle aynı dönemde okudum. 4 yıl boyunca okula girdiğinde yeni gelenlere mihmandarlık yaptım. Öykü Karayel ve Funda Eryiğit daha ilk girdiklerinde fark yaratan isimlerdi. Aura ve ışık yansıyor.Akasya Durağı dizisinde Zeyno karakteriyle sektöre girdim. Sonrasında çok iş yaptım, daha iyilerini yapmak benim boynumun borcu. Birinin onayıyla yaşanmıyor hayat, ben hiç oynamadığım rolleri oynamak istiyorum. Mesela ben attan korkuyorum ve korktuğum şeyleri yapmayı çok seviyorum. Binicilikle ilgileniyorum ve yarışlara hazırlanmak istiyorum.Sözleri ve müziği bana ait olan 7 şarkılık bir albüm yaptım. Çıkış şarkımız Asalet çok beğenildi. Ben müziğe 3 yaşında cura işe başladım. Türkü ve halk müziği ile yoğruldum. Ankara'da kendi bestelerimi yapıyordum. İlk 17 yaşında Zeynep Dizdar'a beste vermiştim. Sonrasında Murat Dalkılıç, Niran Ünsal, Yıldız Tilbe gibi isimlere de beste verdim. İsteneni vermeye çalıştım hep, ama başka şeyler yapmak istiyorum. Bana terzi diyorlar. Biri şarkı istediği zaman, bende şunlar var diye şarkılarımı dinletmem, ona uygun bir şey tasarlamaya çalışırım. Çocuklar bana büyük ilham veriyor, şarkıcı olmasam bir kreşte bebek bakıcısı olmayı isterdim.Bir okul açtım ama önümüzdeki ay faaliyete geçecek. Öğrencilerimin kullanmasını istediğim profesyonel ortam sunan sektöre hazırlık yapan, vitrin gibi bir yer. Ben hoca değilim, hayatımın 20 senesini Müşfik Kenter'in yanında geçirdim. Hayatımın en önemli insanıdır. Dayak yemediğin sürece dayaktan korkarsın derdi. Ben ondan öğrendiklerimi gençlere aktarıyorum. 11 star isim yetiştirdim. Motivasyonum o genci gördüğümde gurur duymak.3 sene iktisat okudum. Müziği çok severim. Tiyatro hiç aklımda yoktu. 3 günde hazırlandığım sınavı kazandıktan sonra babam beni evden kovdu. Hayatımı Selçuk Bey'in oğlu Durul olarak yaşıyordum o zamana kadar. Sonra ben meşhur oldum. Babam hastanede yatarken "Bana Durul Bey'in babası diyorlar" dedi, hayatımın en büyük gururuydu. Hayatımda iki kişi hiç "Oldun artık" demedi, biri annem diğeri Müşfik Hoca.'Kalanlar' adlı oyunda rol alıyorum. Bir cenaze evindeki 5 kadının hikâyesini anlatan, hem dramatik hem de trajikomik bir oyun. Benim popülerliğim sinemada ama ben hep tiyatroyla var olan biriyim. Festival filmleriyle başlayan ve ilerleyen ödüller aldığım bir kariyerim oldu. Sadece belli bir kitle tarafından biliniyor olmak beni rahatsız etmiyor. Biraz işkoliğim.