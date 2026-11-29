MÜFİT KAYACAN

Karanlıkta Islık Çalanlar, orta sınıf ailenin giderek yabancılaştıkları kendi umutları ve dünyaları içindeki arayışları, ulaşamadıkları dünyanın karanlığında kendi seslerini duyabilmek için ıslık çaldıkları hem birbirlerinden kopamadıkları hem de başka dünyalara savruldukları bir hikâye. Birlikte ama yalnızlar. Gelecek kaygıları ve yarım kalmış hayalleriyle mücadele eden bir ailenin, doğaüstü bir ziyaretçinin ortaya çıkmasıyla değişen hayatını anlatıyor. Pınar Yorgancıoğlu'nun yazıp yönettiği filmde ben Doğa Tarihi Müzesi'nden yeni emekli olan Melih karakterini oynuyorum.

Emeklilik hayatına alışmaya çalışan bir adam. Kızları Toprak okulu birincilikle bitirmiş bir roman yazmış ama kimse kitabını basmıyor. O da kendince hayata tutunmaya çalışıyor. Eşi Suzan başhemşire olma yolunda kendi yaşayamadığı şeyleri kızının yaşamasını isteyen gerçekçi bir kadın. Bu üçlü, birbirine destek olmak isterken bir yandan da kendi hayatlarına dair kararlar almaya çalışıyor. Aynı ailedeler ama hepsi farklı dünyadalar. Korkularımızı ıslık çalarak aşmaya çalışıyoruz. Kirpi misali yakınlaşarak birbirimizi kanatsak da yine de birbirimizden vazgeçemiyoruz. Kalabalıklar içinde yalnızız.

Yönetmen Pınar Yorgancıoğlu'nun ismini yakında daha çok duyacağız. İlk filmi olmasına rağmen başarılı bir sinema dili ile anlattı, ödüller de bunu gösteriyor.

BİR EMEKLİNİN VAZGEÇMEME ÇABASI

Bizim kızımızı oynayan İnci Sefa Cingöz de ilk kamera tecrübesi olmasına rağmen çok iyi iş çıkardı ve hatta 37. Ankara Film Festivali'nden 45. İstanbul Film Festivali'nden Venezuela'daki Caracas Film Eleştirmenleri Festivali'nden En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini aldı. Ben de İrlanda'da düzenlenen Silk Road Uluslararası Film Festivali'nden En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldüm.

Ben gerçekten emekliyim. Farklı bir his. İnsanın dünyaya bakışı değişiyor, işe yaramayan biri gibi hissediyorsun. 65 yaşındakilere sağlık sigortası yapılmıyor. Her an hastalanıp bize masraf çıkarır diye düşünüyorlar. İnsan bir yandan ben vazgeçmedim demenin çabası.

GÖNÜL İŞİM ASIL İŞİM OLDU

Antalyalım, mühendisim. Başka mesleğim vardı. 10 yıl belediyede makina ikmal şefiydim. 25 yaşında tiyatroyu tanımıştım. Gündüzleri şeflik, akşamları amatör tiyatro yapıyordum. Tiyatro sahnesine çıkınca aklım başımdan gitti. Belediye başkanına çıkıp "Beni makinalar değil üstündeki insanlar ilgilendiriyor" demiştim. Bu cesaretle başkanın karşısına çıkmak şimdi düşününce olacak iş değil. Beni Kültür Müdürlüğü'ne verdiler. O yolda 35 yılım geçti. Gönül işim asıl işim oldu.

HÜLYA GÜLŞEN

TEKNOLOJİ HEM ÇOK CAZİP HEM ÇOK KORKUTUCU

Görüntü Yönetmenimiz Almanya'dan, ses ve makyaj desteğimiz Bulgaristan, çok uluslu bir ekiptik. Daha çok kadınların olduğu bir setti. 3 yıl önce başladık biz bu serüvene. Nihayet 4 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak. Çok heyecanlıyız. Bağımsız filmlerin kaderi bu, seyircinin önüne çıkması biraz zaman alıyor. Festivallerden birçok ödüller aldık. Filmi çekerken böyle bir karşılık alacağını biliyorduk. Bizler eski oyuncularız, çok genç ışıl ışıl bir ekiple çalıştık. Amatör heyecanın içinde profesyonel bir iş yaptık. İki kuşağın umutsuzluklarını anlatması açısından çok içimizden bir hikâye.

İnsan yaşarken zamanın ne kadar hızlı geçtiğinin farkına varmıyor. Hayal ettikleri hedefleri hep önünde duruyor. Vaktinin daraldığını hatırladıkça da hırçınlaşıyor insan. Oynadığım Suzan karakteri de böyle. Ben görülmeliyim kabul edilmeliyim onaylanmalıyım duygusunu hep yaşayan bir kadın. Hayallerini gerçekleştirememiş, o yüzden kızını kendince kurtarmaya çalışıyor benim gibi olmasın diyor. Anneme benzemeyeceğim diyen kadın, annesine daha çok benziyor aslında.

Gençler teknolojinin içine doğdu. Bir de bizim gibi uyumlanmaya çalışan bir kuşak var. Ben uyumlandım. İnternet benim için bankacılık demekti. Faturaları bankaya gitmeden yatıracağımı öğrendiğimde çok mutlu olmuştum bana vakit kazandıran bir şey teknoloji. Bana bilgisayar kullanmayı 20 yaşındaki kızım öğretti. Yalnızlık diye bir şey kalmadı, sanal olarak ayrı evlerden oyunlarda buluşuyorlar. Cazip gözüküyor ama bizim yaşlara gelince hayatın ne kadar çabuk geçtiğini anlayacaklar. Ailelerin dikkatli olması gerekiyor eğitim ailede başlar, aile denetimi önemli hem çok cazip hem çok korkutucu. O yüzden ebeveynlerin öğrenip deneyimlemesi lazım.

Müfit'le çok keyifli çalıştık. Okuma provalarında karaktere Melih yerine Müfit demiştim hep. Oradan çağırdım sanırım. Sonradan karakterin eşinin Müfit olduğunu öğrenince çok mutlu olmuştum.

MERVE ERDOĞAN CARİM

SEYİRCİ İÇİN ÇOK SÜRPRİZLİ BİR OYUN

Yoğun bir prova sürecindeydim. 1.5 haftadır pazar, pazartesi hariç her akşam Mecidiyeköy DT Stüdyo Sahne'de oynuyoruz. Norman James Crisp'in yazdığı psikolojik gerilim türündeki Tehlikeli Saplantı adlı oyunda Berk Sezenler ve Göker Ersivri ile oynuyoruz. Tatlı bir ev ortamında bilmeceye dönüşen bir hikâye var. Kimin suçlu olduğunu anlamıyor seyirci, sonunda bir bomba patlıyor. Sürükleyici bir oyun oldu.

Ben İngiliz asilzadesini oynuyorum ama kimse başladığı gibi bitirmiyor oyunu. Seyirci için çok sürprizli bir oyun. Beklemediğimiz yerden reaksiyon alıyoruz seyirciden. Sinir bozukluğundan gülmeye başlıyor seyirci. Gülüyorlar diye ben bozulmuştum aslında ilk önce ama yönetmenimiz Elif İskender doğru yolda olduğumuzu söyledi.

Zehra Mercan, 4.5 yaşında. Annelik bu tempoda zor. Hamileyken "Hemen ikinciyi yaparım" diyordum öyle olmuyormuş o işler. İşimizin saati ve günü belli olmadığı için çok zor. Zehra doğduğundan beri ilk defa şehir dışı işlerine sıcak bakmaya başladım. Alıştı bence o da.

EŞİMİN BANA YAZDIĞI ŞARKI VAR

Eşim müzisyen Mert Carim. Bir anda ilham geliyor eline gitarı alıp şarkı besteliyor. Ama bana yazdığını düşünmüyorum. Bana sinir bozukluğuyla yazdığı şarkılar var. Kavga ettiğimizde bana sinirlendiğinde 'Hiçin Biri' şarkısını bana yazdı. Besteciler hep buhrandalar, mutsuz olunca şarkı yapıyorlar.

HASAN GÖZETLİK

YAŞADIKLARIMI HAYKIRMAK İSTEDİM

Sakiler, inanılmaz keyifli bir maceraydı. 6.5 yıl sürdü. Bitmesi gerekiyordu. Herkes şimdi solo projeleriyle devam edecek. Benim için inanılmaz güzel bir deneyimdi. Arkadaşlarımı çok seviyorum, bir problem yok. Hepimizin yolu açık olsun.

İnsanlar beni Sakiler'le tanıdı. Öncesinde müzisyenlik dönemimdi. 12 yaşında konservatuvar 13 yaşında Sezen Aksu ile başlayan bir maceram var. Kendimi filarmoni orkestrasında düşünürken trombonla taksim yapmaya başladım. Dünyada örneği yok.

İçi dolu bir kariyerim var. Solo kariyer zorlu olur mu olmaz mı onu zaman gösterecek. Benim de kendimi göstermem gereken bir yol var bence. Yaşadıklarımı tek başıma haykırmak istedim bu dönemde.

Sana Tutuluyorum çok sürpriz oldu. Sakiler tarzı gibi de olmadı. Hayal ettiğim müzik türüyle iyi bir başlangıç oldu diye düşünüyorum. Sinan Akçıl şarkısıyla çıkacaktım aslında, onu da sıraya aldık zaten cebimizde duruyor. Menajerim Mert, Bursa'da yaşayan 17 yaşında bir kardeşim var dedi. Dinledim ama bana olmaz dedim, giremedim şarkıya. DJ İlkay Şencan gel demoyu oku bari dedi, okuduktan sonra iş değişti. Şarkının sözlerinin anlamını hissederek okudum. Güzel oldu. Söz ve müziği Alp Bahtiyar'a ait. 17 yaşında pırıl pırıl bir genç.