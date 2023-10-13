Kralı istese vize yok!

Vizemağduru ünlülere bir yenisi daha eklendi! Yönetmen Kutluğ Ataman, Hollanda Kraliyeti tarafından onur ödülüne layık görüldü. Törene katılmak için vize başvurusunda bulunan yönetmene konsolosluk ret verdi.Ataman, bu durumu sosyal medya hesabından paylaşıp sitem etti: "Vize vermediler. Bu vesileyle Avrupa kültürüne dışarıdan katkı veriyor olduğumu idrak ettim." Skandalın ardından Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu hemen Ataman ile iletişime geçerek başvuru numarası ve evraklarını istedi.