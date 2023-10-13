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Giriş Tarihi: 14.10.2023

Kralı istese vize yok!

Hollanda Kraliyet Ailesi, ünlü yönetmen Kutluğ Ataman’ı onur ödülü vermek üzere davet etti. Ancak Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu, sanatçıya vize vermeyince ortalık karıştı

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Kralı istese vize yok!
KONSOLOSLUK ARADI
Vize mağduru ünlülere bir yenisi daha eklendi! Yönetmen Kutluğ Ataman, Hollanda Kraliyeti tarafından onur ödülüne layık görüldü. Törene katılmak için vize başvurusunda bulunan yönetmene konsolosluk ret verdi.



Ataman, bu durumu sosyal medya hesabından paylaşıp sitem etti: "Vize vermediler. Bu vesileyle Avrupa kültürüne dışarıdan katkı veriyor olduğumu idrak ettim." Skandalın ardından Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu hemen Ataman ile iletişime geçerek başvuru numarası ve evraklarını istedi.
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Kralı istese vize yok!
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