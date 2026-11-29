Kubat geçtiğimiz günlerde oyuncu Necmi Yapıcı ile bir araya geldi. 'Ayrılsak da Beraberiz' dizisindeki Feridun Bitir ve 'Seksenler'deki Kahveci Mesut karakterleriyle tanınan Yapıcı, bu kez türkü söyledi. İkili, 'Adana Yollarında' ve 'Efelerin Efesi' türkülerini birlikte seslendirdi. Sosyal medyada yayınlanan programda Kubat ile Yapıcı'nın neşeli sohbeti de izleyiciye keyifli anlar yaşattı. Daha önce Beyazıt Öztürk, Mehmet Yalçınkaya
gibi ünlüleri ağırlayan Kubat, her hafta "İki düet, bir muhabbet" konseptiyle hayranlarıyla buluşuyor. Necmi Yapıcı ile Kubat'ın seslendirdikleri türküler tüm dijital müzik platformlarında yayında.