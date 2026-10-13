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Giriş Tarihi: 13.10.2026

Kubat ve Nilüfer’den müzik ziyafeti

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Kubat ve Nilüfer’den müzik ziyafeti
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Türk halk müziğinin güçlü seslerinden Kubat, Merit Royal Diamond Otel'de müzikseverlere unutulmaz bir konser verdi. Sevilen şarkılarından 'Al Ömrümü' ile konserine duygusal bir başlangıç yapan Kubat, "Birlikte eğlenelim, birlikte coşalım diye sizler için harika eserler hazırladım" diyerek Türk halk müziğinin yıllara meydan okuyan türkülerini seslendirdi.

Kendi repertuvarının yanı sıra Levent Yüksel, Volkan Konak ve Ahmet Kaya'nın unutulmaz şarkılarına da yer veren sanatçı, konukların isteklerini de geri çevirmedi. Usta sanatçı Nilüfer ise Merit Park Hotel'de sahne aldı. Yıllara damga vuran şarkıları, kendine özgü yorumu ve sahne performansıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, sevilen eserleriyle dinleyicilerini geçmişten günümüze uzanan müzikal bir yolculuğa çıkardı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#VOLKAN KONAK #NİLÜFER
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Kubat ve Nilüfer’den müzik ziyafeti
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