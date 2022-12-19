‘Kubilay ile göz göze bile gelmedik’

Oyuncu Mert Ramazan Demir'in, geçtiğimiz günlerde partneri Afra Saraçoğlu ile bir partide yakınlaştığı, ikilinin bu samimiyetinin Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla arkadaş olan oyuncu Kubilay Aka'yı rahatsız ettiği, bu nedenle Demir ile Aka'nın kavga ettiği iddia edilmişti. Demir, günlerdir gündem olan konuyla ilgili konuştu: "Olay çok büyüdü. Gereksiz gündem oldu. Hiçbir şekilde tartışmaya girmedim ve kavga etmedim. Kubilay ile göz göze bile gelmedim. Bizim Afra ile samimiyetimiz zaten yeni değil, çok eski arkadaşız. Mevzu saçma sapan bir yere gitti. Ufak tefek oyunlarla manipüle edildi, mevzu başımıza patladı. Ama öyle bir şey yok."