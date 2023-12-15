‘Kukuli’ yeni sezonuyla MinikaÇOCUK’ta

Çocuklar ve aileler tarafından çok sevilen çizgi film kahramanı 'Kukuli', aralık ayında yeni sezonuyla MinikaÇOCUK ekranlarına geri döndü. Muhteşem dostlukları ve eğlenceli maceralarıyla çocukların ve ailelerin güvendiği bir dost olma misyonunu sürdüren 'Kukuli', üçüncü sezonuyla ilgiyle izleniyor. Uzman psikologlar yardımıyla çocuklar için özenle kurgulanan 'Kukuli', çocukların okul öncesi dönemde ev içinde kazandıkları sorumluluklar ve öz bakım becerilerini somut ve çeşitli örneklerle aktarıyor. Sosyal ve duygusal öğrenmeye destek olan 'Kukuli'; paylaşma, arkadaşlık, yardımseverlik değerlerine odaklanırken, aynı zamanda toplumsal kuralları anlatarak ve uygulayarak çocuklara temel kavramları öğretmeyi hedefliyor. 'Kukuli' günümüz ebeveynleri ve çocuklarını göz önünde bulundurarak, öğretici ve eğlenceli konularla ailelerin ihtiyaçlarına hitap eden keyifli bir deneyim sunmayı amaçlıyor. 'Kukuli' ve dostları, cumartesi ve pazar günleri saat 18.00'de ekranların en sevimli ve maceracı hayvan dostu olmaya devam edecek.