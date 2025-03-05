‘Kül Kedisi’ masalı bitti

Enerjiden tekstile, AVM'den teknolojiye pek çok alanda boy gösteren bir şirketin patronu olan Raif Dinçkök'ün, Londra'da bir restoranda komi olarak çalışan ve yine aynı şehirde evlere motokurye olarak yemek servisi yapan Seda Boyraz'ın ilişkileri sona erdi.

Bebek'teki bir güzellik merkezinde kaş bakım tasarımı yapan Boyraz ile Raif Dinçkök'ün ilişkisi sosyetenin diline düşmüştü. Ancak iddiaya göre Dinçkök, Boyraz'ın eski sevgilisi ile yazışmalarını görünce bu ilişkiyi bitirdi.

Yine iddiaya göre cep telefonundaki yazışmaları gören Dinçkök, Boyraz'la yaşadığı şiddetli tartışma sonrası soluğu Paris'te aldı. Dinçkök'ün, Boyraz'ı her yerden engellediği ve hatta sahibi olduğu dünyaca ünlü lüks restorana girişini de yasakladığı konuşuluyor.

Bir dönem Kapalıçarşı'da bir parfümeride tezgahtarlık da yapan Boyraz'ın estetiksiz hali de sosyetik isimlerin en büyük dedikodu konusu oldu.