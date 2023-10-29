‘Kulisteki dolabı boşaltan sanatçı bile gördük’

A Para ekranlarında yayınlanan 'Biz Bize' programı bu hafta yine birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunduğu programa kendi yazdığı '100. Yıl Marşı' ile çok konuşulan Soner Arıca ile 'Freud'un İnsanları' tiyatro oyununda rol alan Burcu Binici ile Onur Büyüktopçu katıldı. Ünlü isimler, sektörle ilgili şahit oldukları ilginç olayları anlattı.Oyuncuya ulaşıyorsunuz ama menajere asla ulaşma imkanınız yok. Menajer, oyuncusuna "Bebek'teyim" diyor. 5 dakika sonra kameralar gidiyor. Aslında oyuncunun haberi yok. Bir anda karşılarında gazetecileri görüyorlar. Ben kast direktörlüğü yaptığım dönemde bir oyuncu için menajere senaryo gönderdim. Bir süre bekledim ses çıkmıyor. Sonra oyuncuyla bir mekanda karşılaştık. "Dönüş yapmadınız, sizden haber bekliyorum" dedim. "Benim öyle bir senaryodan haberim yok ki" diye karşılık verdi. Yani menajerin canı isterse oyuncuya ulaşıyor. Oyuncuyla birlikte belki bana da rol çıkar diye audition veren menajer bile gördüm. Ben şu an menajerimden çok memnumum. Bazı isimlerin fazla kulis istekleri de oluyor. Hatta kulisi boşaltan sanatçı bile gördüm. Buzdolabındaki her şeyi götürmüşlerdi.Benim menajer yüzünden iş kaybettiğim oldu. İlk menajerim beni dolandırdı. Mahkemeyi kazandığım için söylüyorum. En büyük kazıkları menajerden yedim. Yapımcı sizi istiyor, teklif geliyor ama menajer kendi başka pahalı oyuncusunu o projeye yerleştirmek için size teklifi getirmiyor bile. Sonra bir karşılaşıyorsun "Biz seni istiyorduk ama onu veriyorlar" diyorlar. Bizim haberimiz yok. Çok insanın işlerine engel oluyorlar.Bazen sanatçılar öyle liste veriyorlar ki duyunca biz bile şaşırıyoruz. Bir menajer sizin haberiniz olmadan "Çekirdek de istiyorum" diyebilir. Tabii performans yapacak kişiye konfor alanı oluşturmak lazım. Ama havlunun rengine kadar da istememek gerekiyor. Arkadaşından bile isteyemeyeceğim şeyi orada organizatörden istiyorsun. Bu arada organizatörler de sürekli bu kişilerin dedikodusunu yapıyorlar.