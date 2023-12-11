‘Kurguyu sevmedim filmi reddettim’

2017 Yılında hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın anısına düzenlenen 'Hürmet' konseri, AKM'de gerçekleşti. Gecede iki yıldır üzerinde çalışılan, aralarında Alişan, Aydilge, Ceylan, Doğuş, Eda Baba, Elif Kaya, Güliz Ayla, Gökhan Tepe gibi isimlerin yer aldığı 'Erkal'a Saygı' albümü de tanıtıldı. Albümdeki şarkıcıların sahneye çıktığı gecede sanatçının eşi Filiz Akgün, "İbrahim'in bu kadar seveninin olması beni mutlu ediyor.Bizim için onur verici bir durum" diyerek ekledi: "İbrahim'in hayatına yönelik film projeleri geldi ama kurgusundan hoşlanmadığım için istemedik. Çünkü benim çocuklarım var, babasını hiç tanımayan bir kızım var. Hikaye gerçeğin dışına çıkarsa olmaz. Kurguda farklı şeyler yapılıyor, olmayan şeyleri oldu diye göstermek istediler. Ben çocuklarımın da babalarını böyle bilmelerini istemem. İbrahim'in ajitasyon bir hayatı yoktu, memur bir ailenin çocuğuydu. İleride güzel projeler gelirse neden olmasın."