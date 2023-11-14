Kurşun sorgusu

Banu Parlak'ın güzellik merkezi 1 Ekim günü kurşunlanmıştı. Parlak'ın olay öncesinde Dilan Polat'ın kendisini arayarak "Kardeşimi içeri aldılar, Engin'i ve beni de alacaklar. Bizim hakkımızda paylaşım yapma, çocuğun var yapma" diyerek kendisini tehdit ettiğini açıklamıştı.Olay sonrası "Önlem alınmadı ve dükkânım kurşunlandı. Ölmem mi gerekiyor? Korkuyorum" demişti. Dilan ve Engin Polat çiftinin, Küçükçekmece Adliyesi'ne götürülerek olayla ilgili ifadeleri alındı. Polat çiftinin ikinci kez tutuklanmalarına karar verildi.