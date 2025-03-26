Kurtlar sofrasında bir kadın

AKSİYON VE DRAM İÇ İÇE

ATV'nin merakla beklenen dizisi Sustalı Ceylan, hikayesiyle izleyiciyi etkilemek için gün sayıyor. Aksiyon ve dramın iç içe geçtiği dizinin yayın tarihi belli oldu. Başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün paylaştığı dizi 4 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

DESTANSI BİR MÜCADELE

DİZİNİN yönetmenliğini Volkan Kocatürk üstlenirken, senaryosunu ise Sevgi Yılmaz kaleme aldı. Sustalı Ceylan'da; erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren yalnız bir kadının destansı yolculuğu ekrana taşınacak.