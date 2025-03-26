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Giriş Tarihi: 27.3.2025

Kurtlar sofrasında bir kadın

Başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük’ün paylaştığı yeni ATV dizisi ‘Sustalı Ceylan’ 4 Nisan Cuma günü izleyiciyle buluşacak. Dizi erkek egemen bir dünyada hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının hikayesini anlatacak

Kurtlar sofrasında bir kadın

AKSİYON VE DRAM İÇ İÇE
ATV'nin merakla beklenen dizisi Sustalı Ceylan, hikayesiyle izleyiciyi etkilemek için gün sayıyor. Aksiyon ve dramın iç içe geçtiği dizinin yayın tarihi belli oldu. Başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün paylaştığı dizi 4 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

DESTANSI BİR MÜCADELE
DİZİNİN yönetmenliğini Volkan Kocatürk üstlenirken, senaryosunu ise Sevgi Yılmaz kaleme aldı. Sustalı Ceylan'da; erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren yalnız bir kadının destansı yolculuğu ekrana taşınacak.

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Kurtlar sofrasında bir kadın
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