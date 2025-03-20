‘Kuruluş Osman’ çarşamba gününün galibi

'Kuruluş Osman'ın önceki akşam yayınlanan 185'nci bölümü; 20+ABC1 kategorisi'nde yüzde 6,23 reyting yüzde 14,96 izlenme payı elde ederek birinci sıraya yerleşirken, AB kategorisinde de yüzde 4,92 reyting yüzde 13,00 izlenme payı alarak 'en çok izlenen dizi' oldu. Dizi sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı. Osman Bey'in kurduğu müthiş oyunla Esenbike Hatun'un planını ortaya çıkarıp kendisine pusu kurmak isteyen Ulugan'ı ele geçirmesi, Bala Hatun'un kızını büyüten rahibenin izini bularak, kızı Halime'nin adının Poena olduğunu öğrenmesi bölüme damga vurdu.