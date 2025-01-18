‘Kuruluş Osman’ Güney Koreli izleyicilerle buluşuyor

atv ekranındaki altıncı sezonunda da büyük ilgi gören ve çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olarak reytinglerde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman', Türkiye'de olduğu gibi dünyada da ilgiyle takip ediliyor. atv, Osman Bey'in Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu konu alan destansı hikayesini Güney Koreli izleyiciler ile buluşturuyor. atv Distribution, dünyanın birçok farklı coğrafyasında izlenen 'Kuruluş Osman'ı Güney Kore'ye lisansladı. Dizinin ilk sezonunun satın alınmasıyla birlikte, atv bir kez daha Türk dizilerinin küresel başarısını pekiştirmiş oldu.