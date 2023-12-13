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Giriş Tarihi: 13.12.2023 14:18 Son Güncelleme: 13.12.2023 14:29

‘Kuruluş Osman’ hem reytinglerde hem de Youtube’da zirvede

atv ekranındaki beşinci sezonunda da heyecanla izlenen, yayınlandığı her bölümle reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, Youtube’da 4.5 milyar izlemeyle kendi alanında bir rekora imza attı.

‘Kuruluş Osman’ hem reytinglerde hem de Youtube’da zirvede

Youtube'da 8.5 milyon abonesi ile Türk dizileri arasında zirvede yer alan Kuruluş Osman'ın 1. Bölümü 32 milyon izleme ile tüm diziler arasında da en çok izlenen bölüm olma özelliği taşıyor.

Türkiye'nin en büyük dizi kanalı

Türkçe başta olmak üzere Arapça, Urduca, Japonca, İspanyolca kanallarındaki abonelerinin toplamı Youtube'da 17 milyona yaklaşan Kuruluş Osman tartışmasız Türkiye'nin en büyük dizi kanalı unvanını da elinde tutuyor.

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ'a yapıma ait yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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‘Kuruluş Osman’ hem reytinglerde hem de Youtube’da zirvede
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