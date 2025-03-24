‘Kuruluş Osman’ Külliye’de

Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' programı 23. gününde sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Kuruluş Osman' dizisinin imza günü ve söyleşisi etkinliğine, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ile 'Bala Hatun' karakterini canlandıran Özge Törer, 'Boran Alp' karakterini canlandıran Yiğit Uçan, 'Cerkutay Alp'e hayat veren Çağrı Şensoy ve 'Alaeddin Bey' karakteriyle seyirci karşısına çıkan Faruk Aran katıldı.