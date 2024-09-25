‘Kuruluş Osman’ yeni sezonda ezberleri bozacak

Türkiye'de yayınlandığı beş sezonda da reyting rekorları kıran ve dünyanın farklı 110 ülkesinde iki milyar izleyiciye ulaşan fenomen dizi 'Kuruluş Osman' 6'ncı sezonuyla 2 Ekim akşamı 20.00'de atv'de başlıyor. Senaryosu, prodüksiyon kalitesi, kostümleri, aksesuarları, gösterişli film platosu ve gerçekçi sahneleriyle 'Kuruluş Osman', yayınlanan 165'inci bölüm tanıtımında güçlü oyuncu kadrosu, kurulan yeni dünyası-dekorları ve hikayesiyle bir kez daha ezberleri bozacağını gösterdi.Dizinin yayınlanan ilk tanıtımda Osman Bey (Burak Özçivit)'in Karesi Bey (Ali Sürmeli) ve Komutan Lucas (Özgür Çevik) ile olan mücadelesi dikkatleri çekerken Bala Hatun'un (Özge Törer) kimin mezarını kazdığı ise merak konusu oldu. 'Kuruluş Osman', ezberleri bozacak altıncı sezonunda; Osman Bey'in liderliğinde Osmanlı Devleti'nin doğuşuna şahit olan topraklar yeni bir çağa kapılarını aralamıştır. Zaferlerle örülmüş bir destan, başarıyla taçlanmış bir yolculuk, cihanı titreten bir devlete dönüşmenin eşiğindedir. Bölgedeki birçok beyliği ve boyları kendi himayesine alan Osman Bey, gücüne güç katmakta ve adım adım büyümektedir. Devletin temellerini adalet üzerine atan Osman Bey artık durdurulamaz bir güce dönüşürken karşısında Karesi Bey başta olmak üzere Anadolu'nun kudretli beyleri, Bizans'ın İmparatoru ve Bizans'ın son şans olarak çevresinde kenetleneceği Komutan Lucas vardır...