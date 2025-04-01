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Giriş Tarihi: 2.4.2025

Kuruluş Osman’a 4 flaş transfer

Atv’nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman’ın kadrosu genişliyor. Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı diziye ünlü oyuncular Tayanç Ayaydın, Sinan Tuzcu, Şahin Çelik ve Onur Ayçelik dahil oldu. Aydın; Bizans komutanını, Tuzcu ise Moğol Elçisi’ni canlandıracak

Kuruluş Osman’a 4 flaş transfer
atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 9 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 187'nci bölümüne dört yeni oyuncu dahil oluyor. Görkemli prodüksiyonu, soluk kesen hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla altıncı sezonunda da seyircisini ekran başına kilitleyen 'Kuruluş Osman' kadrosuna son olarak başarılı oyuncular Tayanç Ayaydın, Sinan Tuzcu, Şahin Çelik ve Onur Ayçelik dizinin yıldız oyuncu kadrosuna katıldı.



Tayanç Ayaydın; Bizans Komutanı Claudius karakterine hayat verirken, Sinan Tuzcu; Moğol Elçisi Kuçar olarak seyirci karşısına çıkacak. Şahin Çelik; Türkmen Beyi Koca Bey; Onur Ayçelik ise bir başka Türkmen Beyi Hasan Alp'i canlandıracak. Dizinin yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterlerin hikayeyi nasıl etkileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

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Kuruluş Osman’a 4 flaş transfer
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