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Giriş Tarihi: 25.12.2024

Kuruluş Osman’a çifte transfer

Kuruluş Osman’a çifte transfer

ATV'nin reytinglerin zirvesinde yer alan dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna Murat Göçmez; Cerkutay'ın kardeşi 'Altuga' olarak katıldı. Devrim Saltoğlu ise Moğol Komutan 'Ulugan' karakterini canlandıracak. Dizi, görkemli prodüksiyonu, soluk kesen hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla altıncı sezonunda da soluksuz izleniyor.



HESAP SORACAK
Moğol komutanı Ulugan'ın sadık hizmetkarı Altuga; kardeşi Cerkutay'ın Osman Bey'in tarafına katılmasını büyük bir utanç olarak kabul edecek ve hesap sormak için Anadolu'ya gelecek. Altuga'nın Anadolu topraklarına gelişinin ardından, Cerkutay ile arasında yaşanacak aksiyon dolu mücadeleler izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

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Kuruluş Osman’a çifte transfer
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