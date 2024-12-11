Kuruluş Osman’da Bala Hatun’un okuduğu türkü sosyal medyayı yıktı!

'Kuruluş Osman'ın nefesleri kesen 174. Bölümünde, Sofia tarafından 'Poena' ismiyle yetiştirilen Halime'nin öz annesi Bala Hatun'la ilk karşılaşması ve Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer'in söylediği 'Elma Attım Yuvarlandı' türküsü damgasını vurdu.

BALA HATUN VE HALİME'NİN İLK KARŞILAŞMASI İZLEYENLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU

Kuruluş Osman'ın 174. Bölümünde Sofia, Osman Bey ve Bala Hatun'un sonunu getirmek için Poena / Halime'yi obaya gönderdi. Fatma Hatun'a kalacak bir yere ihtiyacı olduğunu ve bacıyanlar arasında katılmak istediğini söyleyerek obaya sızan Halime, obada öz annesi olduğunu bilmeden Bala Hatun'la karşılaştı. Elinde kırmızı bir elmayla çadırların arasında ilerleyen Poena, karşısında Bala Hatun'u gördüğünde duraksadı. Bala Hatun'un, "Kızım!" diyerek içten bir şekilde seslenmesi, Poena'nın duygusal anlar yaşamasına neden olurken Bala elini kaldırıp gözyaşını silmek istediği anda Poena geri adım atarak, kendi gözyaşını sildi.

"ELMA ATTIM YUVARLANDI" TÜRKÜSÜ YÜREKLERİ DAĞLADI



Yıllar sonra bir araya gelen anne ve kızının duygusal buluşması ve Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer'in söylediği 'Elma Attım Yuvarlandı' ninnisi yürekleri dağlayıp, izleyicileri ağlattı. Törer'in seslendirdiği türkünün;

"Elma attım yuvarlandı oy,

Gitti beşiğe dayandı.

Bebek uykudan uyandı.

Nenni oğul oğul…

Nenni yavrum yavrum…

Nenni balam balam…

Nenni kuzum kuzum…

Nenni bebek…

Sana bebek diyemedim,

Sarılıp da öpemedim" sözleri sosyal medyada yüzlerce paylaşılırken türkü sosyal medyada büyük beğeni ve övgü aldı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 174. Bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.