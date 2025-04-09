Kuruluş Osman’da Moğol tehdidi yeniden kapıya dayandı

Kuruluş Osman'ın 187'nci bölümünde; Osman Bey, Kayı Obası'nda Moğol hâkimiyetine son vererek Türk sancağını yeniden dalgalandırdı. Kararlı duruşuyla obasına yeniden nefes aldıran Osman Bey, bu kez bambaşka bir tehditle yüzleşti. Sofia'nın kurduğu hain tuzak sonucu Esenbike ve Sargu'yu öldürmesi, uçlarda büyük bir tehlikenin kapıya dayandığını gözler önüne serdi.



"BİZ KÜFFARA NE DÜN DİZ ÇÖKTÜK NE DE BUGÜN!"



Olcaytu Han'ın en korkusuz savaşçısı Kuçar, Osman Bey'e elçi olarak gönderildi. Kuçar, Olcaytu Han'ın mesajını şu sözlerle iletti: "Göklü Han'ımız Olcaytu, Kayı ahalisini yalnız bir şartla ceset değil, esir edecek. Esenbike Hatun ve Sargu'nun yerine Osman hanesinden bir erkek, bir kız evladı yüce Han'ımıza verilecek."

Bu tehditkâr sözlere karşılık Osman Bey, "Esenbike ve Sargu'nun ölümü bizim elimizden değildir," diyerek kendini savundu. Kuçar'ın kanıt istemesi üzerine Osman Bey, "Kelamımdan başka delilim, Allah'tan başka şahidim yok. Han'ına gidip diyesin; Osman Bey asla kafire biat etmez," sözleriyle kararlılığını ortaya koydu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in oynadığı 'Kuruluş Osman'ın 187'nci bölümü, seyirciden büyük ilgi görürken sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.