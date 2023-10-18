Kuruluş Osman’da Osman Bey, Yakup Bey’e meydan okuyor

133.Bölüm:

OSMAN BEY VE YAKUP BEY HAZİNENİN PEŞİNDE!

Osman Bey, Sultan Mesud'un bıraktığı Hazine'den haberdar olmuştur. Osman Bey, Yakup Bey'in hakimiyetini kıracak tek şeyin hazine olduğunu düşünmektedir. Osman Bey'in böyle düşünmesinin sebebi nedir?

YAKUP BEY'İN HAMLESİ NASIL OLACAKTIR?

Gonca Hatun fermanı getirmiştir. Yakup Bey hazineyi de öğrenir. İktidar için her şeyin meşru kılındığını düşünen Yakup Bey'in hazineyi kimseye bırakmaya niyeti yoktur. Yakup Bey nasıl bir hamle yapacaktır?

ORHAN BEY VE ALAEDDİN BEY'İN GÖREVİ

Osman Bey oğullarına vazife verir. Alaeddin Bey, Yakup Bey'in attığı bütün adımlardan haberdar olacaktır. Orhan Bey ise hazineyi bulacaktır. Orhan Bey hazineyi bulmak için çıktığı yolda Holofira da sürpriz bir şekilde ona katılacaktır.

ORHAN BEY VE MEHMET BEY ARASINDAKİ GERİLİM NASIL SONUÇLANACAKTIR?

Hazinenin Germiyan'ın hakkı olduğunu düşünen Mehmet Bey ve Orhan Bey arasına neler yaşanacaktır? Hazineyi kim ele geçirecektir?

ALAEDDİN BEY VE GONCA HATUN ARASINDA NELER YAŞANACAKTIR?

Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a rağmen vazifesinde başarılı olabilecek midir? Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a "Yoksa bana sevdalı mısın?" diye sorar. Gonca Hatun ve Alaeddin Bey arasında neler yaşanacaktır?

OSMAN BEY, SANCAKSIZLAR'DAN HESAP SORUYOR!

Osman Bey Sancaksız'lardan neyin hesabını sorar? Sancaksızlar, Osman Bey'in tavrı sonrası ne yapacaklardır?

UÇ PAZARIN AKIBETİ NE OLACAK?

Malhun Hatun, Uç Pazar'a gider. Saadet Hatun'la aralarındaki gerilim tırmanmaya başlayacaktır. Malhun Hatun ve Saadet Hatun arasında soğuk savaş mı başlayacaktır? Yakup Bey, Cerkutay'ın Uç Pazar'ın hamisi olduğunu duyurur. Cerkutay bu vazifeyi nasıl kabul etmiştir?

OSMAN BEY VE BALA HATUN NEREYE GİDECEKTİR?

Osman Bey fitnenin başladığı yere yürüyecek hesap soracaktır. Bala Hatun da Osman Bey'le gidecektir. Osman Bey nereye gidecektir?

Osman Bey'i gittiği yerde Yakup Bey karşılar. Orayı mülk edinmiştir. Osman Bey, Yakup Bey'i görmeyi beklememektedir.