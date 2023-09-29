‘Kuruluş Osman’da’ yer yerinden oynayacak! Gökhan Atalay, Yunus Emre karakteriyle ‘Kuruluş Osman’da!

Kuruluş Osman 5. sezon ilk tanıtımı yayınlandı! | Video

OSMAN BEY'İN MANEVİ REHBERİ YUNUS EMRE

Sultan Mesut'un ölümüyle Anadolu Beyliklerini bir arada tutan Selçuklu Devleti yıkılır. Şimdi Anadolu'nun kudretli Beyleri, kurulacak devlet için karşı karşıya gelecektir. Yitesiye savaşların, mücadelenin, zeka ve her türlü hilenin kullanılacağı sultanlık yolunda, Osman Bey'in manevi rehberi Yunus Emre olacaktır. Yunus Emre, Osman Bey'in içine düştüğü birçok sıkıntıda o'nun yolunu aydınlatacaktır.