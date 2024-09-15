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Giriş Tarihi: 15.9.2024

Kuruluş Osman’ın yeni sezon kadrosu göz kamaştıracak

ATV’nin fenomen dizisi Kuruluş Osman’ın kadrosuna 12 yeni oyuncu dahil oldu. Burak Özçivit’in başrolü üstlendiği dizide Buçe Buse Kahraman ve Ali Sürmeli de yer alıyor

Kuruluş Osman’ın yeni sezon kadrosu göz kamaştıracak
Türkiye'de reyting rekorları kıran ve dünyanın farklı ülkelerinde de yüz milyonlarca takipçisi olan fenomen dizi 'Kuruluş Osman'ın altıncı sezon kadrosu belli oldu. Kadroya birbirinden iddialı isimler katılırken, oyuncuların hangi karakterlere hayat vereceği ise merak konusu oldu.



Geçtiğimiz günlerde çekimleri başlayan, yakında yeni hikayesi ve oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında çarşamba akşamları seyircisiyle buluşacak olan 'Kuruluş Osman' dizisinin altıncı sezon kadrosuna birbirinden iddialı oyuncular dahil oldu.



Ali Sürmeli, Özgür Çevik, Buçe Buse Kahraman, Feyza Işık, Ekin Mert Daymaz, Ali Önsöz, Erdem Şanlı, Taner Ertürkler, Yıldırım Gücük, Ekin Pasvanoğlu, Sonat Dursun ve Alkan Kızılırmak 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda seyirciyle buluşacak isimler.



Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni sezonda da atv ekranlarında Çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek.

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Kuruluş Osman’ın yeni sezon kadrosu göz kamaştıracak
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