Şarkıcı Hakan Altun, Paraf Kuruçeşme Açıkhava konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. Altun, konserle ilgili "Her zaman söylerim burası konser mabedi benim için... Bir yanda Boğaz bir yanda sevdiğin sanatçı... İstanbul için harika bir hizmet" dedi. Altun, 17 Haziran'da gerçekleşecek olan Deprem Bölgesine Yardım Gecesi hakkında da "Canlı olarak yayınlanacak ve seyircili bir program olacak. Konsere gelen dostlarımızın biletlerinin geliri depremzedelere gidecek. Sevgili Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile güzel bir gece olacak" dedi. Şarkıcı, konserine ilk kez gelenlere ise "Kusura bakmayın bağımlılık yaparım!" sözleri ile seslendi.