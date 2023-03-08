Yıldız Tilbe: Gıcık oluyorum 8 Mart kutlamalarına

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde en dikkat çeken açıklama Yıldız Tilbe'den geldi: "Kutlamak, eğlence kökenli bir cümledir. Dolayısıyla fabrikada grev yapan kadınların katledildikleri günde kutlama yapılmaz." Tilbe bu sözlerinin ardından "Kadınlar olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu?" sorusunu yanıtladı:Kadınlar olmasa ıspanaklı börek, muhallebi olmazdıSon model arabalarıyla erkekler hava atamazdıEros okunu atacak yer bulamazdıDünya ayak ve çorap kokardı'En'ler ve 'in'ler olmazdı.Fal diye bir şey olmazdı