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Giriş Tarihi: 9.3.2023

Yıldız Tilbe: Gıcık oluyorum 8 Mart kutlamalarına

Yıldız Tilbe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ndeki ilginç çıkışıyla dikkat çekti: "8 Mart bundan birkaç yüzyıl önce bir fabrikada grev yapan kadınların katledildikleri gün. Böyle bir günde kutlama değil anma yapılmalı. Gıcık oluyorum 8 Mart kutlamalarına!"

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Yıldız Tilbe: Gıcık oluyorum 8 Mart kutlamalarına
'DÜNYA NASIL BİR YER OLURDU?'
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde en dikkat çeken açıklama Yıldız Tilbe'den geldi: "Kutlamak, eğlence kökenli bir cümledir. Dolayısıyla fabrikada grev yapan kadınların katledildikleri günde kutlama yapılmaz." Tilbe bu sözlerinin ardından "Kadınlar olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu?" sorusunu yanıtladı:




Kadınlar olmasa ıspanaklı börek, muhallebi olmazdı
Son model arabalarıyla erkekler hava atamazdı
Eros okunu atacak yer bulamazdı
Dünya ayak ve çorap kokardı
'En'ler ve 'in'ler olmazdı.
Fal diye bir şey olmazdı
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Yıldız Tilbe: Gıcık oluyorum 8 Mart kutlamalarına
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