Kuzey’in oğlu sahnede hayata veda etti

Ünlü sanatçı Volkan Konak, KKTC'de konser verdiği sırada sahnede yere yığıldı. Konak'a ilk müdahaleyi otelde bulunan doktor Ahmet Görkem Yasak yaptı. Daha sonra Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konak, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşama veda etti. Konak'ın 20 yıl önce o zaman tıp öğrencisi olan Dr. Yasak'ın kaldığı yurdu ziyaret ettiği ve "Gençler bir şeye ihtiyacınız olduğunda beni direkt arayın" diyerek telefonunu verdiği öğrenildi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Merhum Volkan Konak, kendisine has üslubuyla Türk müziğinde büyük ve kıymetli bir ekol oluşturmuştur. Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" diye paylaşım yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı da Konak için taziye mesajı yayımladı: "Yüreklere dokunan eserleriyle hafızalarımızda yaşayacak Konak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." Sanatçının cenazesinin yarın Trabzon'un Maçka ilçesinde babasının yanına defnedileceği öğrenildi.Volkan Konak'ın sahnede geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmesinin ardından Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu, "20 yıl önce ağabeyimi kaybettim, şimdi de Volkan Abi'yi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Işıklar içinde uyu abi. Kazım'a da selam söyle bizden" dedi.Oktay Kaynarca: "Yüreği güzel, değerli kardeşim ruhun şad olsun."Sinan Akçıl: "Allah rahmet eylesin Kuzey'in Oğlu. Şarkını yapamadan göçtün dünyadan."Alper Kul: "Abim, en kıymetlim, en sevdiğim, çok üzgünüm, nefesim kesiliyor. 50 yıllık hayatımda tanıdığım en mert, en dost, en baba, en doğru insandın. Kolum kanadım kırıldı. Yıktın dağlarımı Mimoza Çiçeğim..."