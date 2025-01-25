‘Lara doğru söylüyor hastayım, tedavi olmam lazım’

Serdar Ortaç, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ortaç, "Stüdyodan çıktık. Yeni çalışmalarımız var. Bir şarkım vardı. Pınar diye bir hanımefendiye şarkı verdim. Onun için 10 saattir stüdyodaydım. Provaları bitti. Evime gidiyorum'' diye konuştu. 2025'in kendisi için zor geçtiğini söyleyen şarkıcı, "Berbat bir yıl geçiyor. Boşanma ile ilgili pişmanlığım yok. Sahnede insanlar eğlensin diye espriler yapıyorum'' dedi. Şarkıcı Lara'nın kendisi için "Tedavi olsun'' sözleri üzerine, ''Lara'yı çok severim. Doğru söylemiş. Hastayım. Tedavi olmam lazım'' dedi. Ortaç'ın yorgun olması dikkat çekti.