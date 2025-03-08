Latin müziğin kralından unutulmaz konser

Latin Billboard Ödülleri tarafından 'Tüm Zamanların En İyi Latin Sanatçısı' seçilen70 milyondan fazla albüm satışı, sayısız liste başı hit ve sahnedeki benzersiz enerjisiyle Enrique Iglesias, müzik dünyasının en büyük efsanelerinden biri olmaya devam ediyor. Dünya çapında milyonlarca hayranı peşinden sürükleyen, Grammy ödüllü Enrique Iglesias, 3 Mayıs 2025'te Sharm El Sheikh'te sahne alıyor. Gökyüzünü müzik ve ışık şovları aydınlatırken, konuklar dünya standartlarında bir konser deneyimi yaşayacak.