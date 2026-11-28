Atv dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer', önceki akşam onuncu bölümüyle ekrana geldi. Dizide; Leyla'nın Ceyhun'la evlenme kararı Kenan'ı derinden sarstı. Teneke Mahallesi'nde yaşananlar nedeniyle Kenan'a büyük tepki gösteren Leyla, bir zamanlar çok sevdiği adamın bu kadar acımasız olmasına inanamadığını söyledi. Emir'i de yanına alarak Ceyhun'la gitmek isteyen Leyla'ya engel olan Kenan, oğlunu zorla kucağından alarak uzaklaştı. Oğlundan bir kez daha ayrı kalan Leyla'yı sakinleştiren Ceyhun, evlendikten sonra velayet davası açarak onu Emir'e kavuşturacağının sözünü verdi.

Yaşadığı bütün acılardan Celadet'i sorumlu tutan Leyla, kendisine yapılanların hesabını sormaya kararlı olduğunu dile getirirken Ceyhun da bu mücadelesinde onun yanında olacağını söyledi. Ceyhun'un Leyla'yla el ele konağa gelerek evleneceklerini açıklaması ailede büyük şaşkınlık yarattı. Leyla'nın artık konakta yaşayacağını öğrenen Devran, oğlunun kararını kabullenemezken Hanzade, evliliğini kurtarmak adına bu birlikteliği destekledi. Sarıbelen'de Celadet'i ziyaret eden Apo Ağa, Munise'yle evlenmek karşılığında bütün borçlarını silmeyi teklif etti. Oğullarını zor durumda bırakmak isteyen Celadet, evliliğe razı olduğunu ancak son kararı Kenan ve İhsan'ın vereceğini söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör