atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, 'Ketche' Hakan Kırvavaç'ın yönettiği 'Güneşin Doğduğu Yer', bu hafta dokuzuncu bölümüyle ekrana geldi. Asiye'nin kışkırttığı mahalleli, Leyla'yı mahalleden göndermek için saldırıya geçti. Tekme ve sopalarla dövülen Leyla, aldığı darbeler sonucu bilincini kaybetti. Mahalleli olay yerinden dağılırken Leyla'nın yardımına Sabiha yetişti. Ağır yaralanan Leyla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Leyla'nın durumunu öğrenen Kenan, hastaneye koştu. Kenan, yaşananlardan kendisini sorumlu tuttu. Leyla'dan Emir için hayata tutunmasını istedi. Saldırının ardından Devran'a sığınan Asiye ise olayların kontrolden çıktığını anlattı.

Kenan, Varda Köprüsü'nde Suzi'den yıllardır saklanan gerçekleri öğrendi. Leyla'ya Berlin'de kurulan tuzağın arkasında annesi Celadet'in olduğunu öğrenen Kenan, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Adana'ya kendi isteğiyle geldiğini, Celadet'i bildiklerini anlatmakla tehdit ettiğini ve Zeki'nin itirafını kaydettiği kaseti tamirhanede sakladığını da söyledi. Kenan'ın gerçekleri öğrenmesiyle paniğe kapılan Suzi ve Zeki kaçmaya çalıştı. Zeki, iki yüz bin markı gizlice saklarken ikili bir pansiyona yerleşti. Ancak aralarında para yüzünden anlaşmazlık çıktı. Korap'ın da aynı pansiyonda bulduğu ikili, İstanbul'a kaçmaya hazırlanırken İhsan'ın adamları tarafından yakalandı. Kenan, depoya getirilen Zeki'den hesap sorarken Suzi'nin pasaportunu parçaladı.

HESAPLAŞMA ZAMANI

Kenan'ın hastaneden dönüşünü bekleyen Celadet, konakta hazırlıklarla ilgilenirken Ahsen ve Medet'e duyduğu güveni dile getirdi. Ancak Nazlı'nın bulduğu fotoğraflar her şeyi değiştirdi. Leyla ile Emir'in birlikte doğum günü kutladıkları fotoğrafları gören Celadet, Ahsen ile Medet'i konaktan kovdu. Kenan ise konağa dönerek annesiyle tüm ailenin önünde yüzleşti. Celadet, yaptıklarını Kozan ailesinin geleceğini korumak için gerçekleştirdiğini savundu. Ancak Kenan, annesinin kendi hedefleri uğruna Leyla'nın hayatını mahvettiğini ve Emir'i annesinden ayırdığını söyleyerek onu konaktan gönderme kararı aldı. Ahsen ve Medet'in de kovulduğunu öğrenmesi kararını daha da kesinleştirdi.