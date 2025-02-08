Listeleri salladı

İranlı besteci Morteza Pashaei'nin uzun yıllardır severek dinlediği şarkısına Türkçe söz yazan Ayla Çelik, 'Sakla Beni' yayınladıktan 6 ay sonra dijital dünyada büyük bir patlama yaşadı.Ayla Çelik, 'Bağdat' şarkısı ile kurduğu İran müzik köprüsünü 30 yaşında hayatını kaybeden ünlü bestecinin şarkısı ile güçlendirdi. Şarkıya kısa sürede sadece sosyal medyada 100 bin üzerinde video çekildi. Bir anda milyonlarca dinlenmeye kavuşan şarkı Ayla Çelik'in listelerin zirvesine yerleşti. Özellikle Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan'da çekilen videolar 'Sakla eni'nin listeleri altüst etmesini sağladı.