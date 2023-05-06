Lükslerim yok karavanda su olsun yeter

Oregon adlı bir filmde rol aldım. Oregon adlı bir karışık kaset sebebiyle yaşanan olayları anlatan bir film. Kerem Ayan yönetti, ben de emekli albayı oynadım. Nevra Serezli ile birlikte rol almaktan çok keyif aldım.Pandemide 2 oyunum sahneden kalktı. Sonra eşim vefat etti. 4 yıldır sahneye çıkmıyordum. Şimdi yeni bir oyun hazırladık. Ekim'de perde açacak. Şehir Tiyatroları'nın 100. Yıl prodüksiyonunda da rol alacağım.Salyangoz bile geçtiği yerde iz bırakıyor. Bizden önceki nesilden nasıl bahsediyorsak bizden sonrakiler de bizden bahsetsin istiyoruz. Tiyatroya hiç ara vermedim 62 yıldır. Yetenek başka bir şey ama tiyatro eğitimi şart. Konservatuvar eğitimi yanı sıra ustaları izlemek çok büyük fayda sağlar. Biz halkevlerinde yetiştik ama İsmail Dümbüllü'yü Muammer Karaca'yı, Vasi Rıza Zobu gibi ustaları izleyerek üstüne koyduk.Şöhreti özümsemek lazım. Hiç lükslerim olmadı. Karavanda su olsun yeter. Bize hep hürmet gösteriyorlar gençler sağ olsunlar.Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında çocuklara armağan olsun diye 100. Yıl Marşı yazdım. İlk defa böyle bir şey denedim. İmzam olsun istedim. Bu çocuklara bir şey söylemek lazım. Bayramların coşkusunu yeni marşlarla yaşatabilmek istedim. Fatsa Çocuk ve Gençlik Korosu ile birlikte çalıştım. Onları bir konserde izlemiştim. Ben de o çocuklar gibiydim, hayallerim vardı. Şimdi beni örnek alıyorlar. Bu bir misyondu, doğduğum yere borç ödemek gibiydi.Kasabadan büyük yere geldim. 30 yıldır sahnelerdeyim. Tutku olunca yorulmuyorsun. Sahnede olmayı seviyorum. Romantik şarkılar ile düşünüyorlar sadece ama eğlence müziği de yapıyorum. Hiç bu kadar eğlenmemiştik diye ayrılıyorlar.'Biz Böyle İyiyiz' adlı single şarkım da yeni çıktı. Sohbete dostluğa davet şarkısı diye tanımlayabiliriz. Sokaktan besleniyorum.İlk bölümden beri Aldatmak dizisindeyim. Hayattaki en büyük tecrübelerimden biri Vahide hanımla oynamak. Muhteşem bir eğitmen muhteşem bir oyuncu. Onun yanındayken bazen çekiniyorum ama inanılmaz büyük bir tecrübe. Çok şanslıyım. Okul gibi oluyor onunla sahnelerim. Hem eğitim alıyorum ama üstüne para vermiyorum.Iğdırlıyım. Iğdır dışına çıkabilmek için Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nde Ziraat Mühendisliği okudum. Çocukken Zeyna izleyerek oyuncu olmak istedim. Yılan Hikâyesi'ni izleyip oynardık köyümüzde. Bulakpaşı köyünde liseyi ve üniversiteyi okuyan 8 kızdan biriyim. Hiçbiri mesleğine devam etmedi hepsi evlendi. Bir bekâr ben kaldım. Oyuncu olmak istiyorum dediğimde izin vermedi ailem.Kardeşlerim dizisine 85. bölümde girdim. Elif karakterini oynuyorum. Beni geliştiren güzel bir fırsat oldu. Korkarak girdim kemikleşmiş bir işe girmekten. Adapte olmak çok fazla vaktimi almadı.Küçüklüğümden beri oyunculuğa meraklıyım. Piyano çaldım uzun süre. Tutkumun azaldığını hissedince dansa başladım, 9 yıl dans etim. Sonra ukulele çaldım. 4 yıldır ara vermeden setlerdeyim. En çok bir hastalığa sahip olan birini oynamayı çok isterim.İzmir'den İstanbul'a oyunculuk için geldim. Yetenek sınavına girdim kazandım da ama babam hiç desteklemedi. Turizm okudum babam için. Hiç vazgeçmedim. Küçükken stresimi mutfakta atardım. İskenderun'da büyüdüm. Mutfakla aram iyidir.6 yaşındanberi müzik dünyasındayım. İTÜ'de şan okudum. Dünyanın en iyi okullarından biri olan İsrail'de Tel Aviv Üniversitesi'ne dereceyle girdim. Orada klasik müzik eğitimi aldım. Ama 2. yılın sonunda babamın rahatsızlığı sebebiyle geri döndüm. Okul da çok zordu, tüm hayatımı klasik müzik söyleyerek geçirmek istemedim. Çünkü o yaşıma kadar senfoni ve oda orkestralarıyla konserlere çıkmıştım. Artık papyon konserleri yapmak değil kendi şarkılarımı söylemek istedim. O yüzden 2016'da ilk albümümü yaptım. Arka arkaya single'lar çakırdım. Gözüm, son single'ım. En çok geri dönüş aldığım oldu. O yüzden insanlar beni yeni tanıyor. Sınıf arkadaşlarım dünyanın en prestijli senfoni orkestralarıyla konserler veriyor ara ara kıskanıyorum. Ama kendi şarkılarımı söylemeyi tercih ettim.