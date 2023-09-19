Macaristan’dan ‘Kardeşlerim’e büyük ilgi

Cumartesı akşamlarının sevilen dizisi 'Kardeşlerim', dördüncü sezonuyla ekranlara geri döndü. Yurt dışında yayınlandığı ülkelerde büyük yankı uyandıran dizi, Macaristan'da da gönülleri fethetti. Macaristan'da yayın yapan VOX Magazine bünyesinde yer alan Telenovella dergisi, dizinin setine özel bir gezi düzenleyerek oyuncularla röportaj gerçekleştirdi. 'Kardeşlerim'in sevilen oyuncuları Bilal Yiğit Koçak, Cihan Şimşek, Recep Usta, Aylin Akpınar, Nihan Büyükağaç ve Berk Ali Çatal, Dr. Nagy Gergely Milan'ın sorularını yanıtladı.'Kardeşlerim', 14 Ekim 2022 tarihinden itibaren Macaristan'da TV2 kanalında reyting rekorları kırıyor. Dizinin ortalama izlenme payına göre Kardeşlerim, Total Individuals kategorisinde yüzde 19.1 share alarak kendi zaman diliminde en çok izlenen program oldu. Dizi, yeni sezonuyla da Macaristan'da yayınına devam edecek.