Mahalle ortasında kira kavgası

BİR kiracı-ev sahibi kavgası daha! İstanbul'un Balat semtindeki Kesmekaya Caddesi'nde oturanlar, geçtiğimiz günlerde ilginç bir olaya tanıklık etti. Mahalleli, dışarıdan gelen tartışma sesleri üzerine pencereye koştu.Bağıran kişi, ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın annesi Ayşegül Kaya, tartıştığı kişi ise kiracısı olan kadındı. Kaya, 3 bin liraya oturan kiracısının zam ayı gelince hesabına 5 bin lira yatırmasına kızıp apartmana geldi.EV sahibi yukarı çıkmak istedi ama kiracı, misafiri olduğu gerekçesiyle bu isteği reddetti. Buna sinirlenen Ayşegül Kaya, apartman girişinde durup üst kattaki kiracısıyla bağırarak tartıştı. Evin değerinin 15 bin lira olduğunu söyleyen Kaya, "Ya 15 bin lira yatır ya da çık. Boş yere evimi işgal etme" diye bağırdı. İkili arasında yaşanan tartışmaya tüm komşular tanık oldu. Kiracının birkaç gün sonra evden taşındığı öğrenildi.