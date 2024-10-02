Mahir ile Canfeza’nın yakınlaşması izleyiciyi ekrana kilitledi!

Geçtiğimiz akşam atv ekranlarında beşinci bölümü yayınlanan 'Bir Gece Masalı', "Tüm Kişiler" kategorisinin çok izlenen yapımı oldu. Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı dizi, reytinglerle birlikte sosyal medyaya da damgasını vurdu. Dizi yayınlandığı süre boyu sosyal medyada trend listesinde kaldı. Beşinci bölüm Tüm Kişiler'de yüzde 6.40 reyting ve yüzde 18.96 izlenme payıyla en çok izlenen 100 programda birinci oldu.5. bölümde Mahir, dedesinin esas niyetini öğrenir ve annesi ile Canfeza'yı alarak köşkü terk ederler. Arkadaşından destek alan Mahir, güvenli bir ev bulur ve iki sevdiği kadını babasının ailesinden korumak için oraya yerleştirir. Fakat Selim de Asaf Bey de peşlerindedir. Çünkü Cabir Ağa, konağı basıp torunu Sıla'nın namusu için ortalığı birbirine katar ve damadı Ferman'ı ayağından vurur.